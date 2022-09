Canigiani: «Puntiamo alla media dei 40mila. Sulle prossime partite...»

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani ha fatto il punto su quest’avvio di stagione. Queste le sue parole

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani ha fatto il punto su quest’avvio di stagione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

FEYENOORD – «Per giovedì sono stati venduti oltre 13mila biglietti. La speranza è che il numero possa incrementare in modo sostanziale. Mi attendo una crescita, visto che ci sono tagliandi disponibili in tutti i settori. In più, con la promo Binance, si può ottenere uno sconto. Poi la fase post estate permette di avere anche una clima gradevole per gustarsi una bella serata allo stadio».

CAMPIONATO – «Già venduto qualche migliaio di biglietti. Si possono superare i 30mila. L’obiettivo è assestarsi. più o meno per tutta la stagione, intorno ai 40mila. Con il Bologna c’è stato un primo grande segnale, visto che era anche 14 agosto. La spinta del pubblico si fa sentire».

TRASFERTA DANESE – «La vendita dei biglietti sta procedendo. Saranno date tutte le comunicazioni ai tifosi per il raduno e per l’ingresso allo stadio. Ovviamente tutto ciò deve arrivare dal club ospitante».

MAGLIE – «La vendita sta procedendo veramente bene. La prima fornitura è già finita e ora stiamo rifornendo i negozi. C’è stato un grandissimo apprezzamento da parte dei nostri tifosi. Ovviamente il dato finale va visto a fine stagione, ma le sensazioni sono più che positive. A farla da padrone è senza dubbio la maglia celeste».