Cagni: «Milinkovic giocatore devastante. Contro l'Inter...»

Gigi Cagni ha detto la sua su Lazio-Inter, ma anche sulle prestazioni e sul valore di Sergej Milinkovic. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

MILINKOVIC – «Milinkovic è un giocatore di livello. Il serbo da anni sta decidendo da anni il campionato della Lazio, ma non saprei darne un valore. Lotito non lo vuole vendere e fa di tutto per trattenerlo, mantenendo magari un prezzo alto. Non si possono fare paragoni con altri calciatori, perché ci sono mille variabili».

«Io spero che con l’Inter da parte di Sarri ci sia stata una tattica pensata nel giocare di contropiede, perché la Lazio ha quelle caratteristiche e con quei giocatori può diventare devastante. Se mette a posto qualcosa dietro non c’è bisogno sempre di andare ad aggredire fino in fondo soltanto perché quello è l’ideale dell’allenatore. Dov’è che ha vinto la Lazio e ha perso l’Inter? Inzaghi ha perso per i ritmi da oratorio che puntualmente propone. E vi dico che prenderemo belle mazzate in giro per l’Europa. Con questo possesso palla e quest’andamento blando troveremo grosse difficoltà nelle coppe. Io sono stufo di vedere queste cose, perché guardo l’Inter e non mi diverto con ottanta passaggi nella propria metà campo».