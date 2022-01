Cagni: «Contro l’Inter errori incomprensibili»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cagni ha analizzato quanto è successo nell’ultima giornata di campionato, partendo da Inter-Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Juventus? La rosa è buona e Allegri non ha fatto bene finora, è la realtà dei fatti. Non mi sembra più quello che conosco, non riesce a gestire le situazioni, la squadra è spesso sfilacciata. Ha preso troppi gol e deve fare qualcosa per non prenderli. Roma? Se Mourinho dice che la squadra non ha personalità, dopo che sono mesi che ci lavori, non va bene. Te ne accorgi adesso? Vuol dire che c’è qualcosa in te che non va. Lazio? Ma anche Sarri, ho visto degli errori tecnici contro l’Inter che non mi spiego».