Bucchioni: «Milinkovic è diventato un top player»

Bucchioni ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro di Sergej Milinkovic. Queste le parole del giornalista, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«”Se la Juve riuscisse a prendere Pogba a parametro zero andrebbe bene. Io preferirei Milinkovic-Savic, ma lì devi pagare anche il cartellino. Dipende poi come riprendi Pogba. Come sta caratterialmente? Vuole tornare ad alti livelli? I cavalli di ritorno di solito non vanno. La Juventus ha bisogno di giocatori determinati. Contano tanto le motivazioni nel calcio di oggi. Milinkovic sono anni che vuole andare via e diventare uno dei top in Europa».