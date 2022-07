Bucchioni: «Luis Alberto vorrebbe lasciare la Lazio, ma...»

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del possibile addio di Luis Alberto, che sembrerebbe nel mirino della Fiorentina

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del possibile addio di Luis Alberto, che sembrerebbe nel mirino della Fiorentina. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

«Gli intermediari sono al lavoro per Luis Alberto. La Fiorentina in questo momento non si può scoprire, come confermano ieri le parole di Barone. Il giocatore vuole lasciare la Lazio, ancche perché ha avuto delle difficoltà con il gioco di Sarri e ha intenzione di cambiare aria. Le due società hanno un ottimo rapporto. perché il presidente della Lega in pratica l’hanno eletto assieme».