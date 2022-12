Giordano: «Per migliorare e crescere serve mentalità»

Bruno Giordano ha analizzato i possibili margini di crescita della Lazio in questa stagione. Queste le sue parole

Bruno Giordano ha analizzato i possibili margini di crescita della Lazio in questa stagione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Cancellieri? Il ragazzo ha sicuramente avvertito il cambiamento, passando da Verona a Roma. Questa è una piazza esigente e l’impatto può essere complicato. A volte basta poco, un gol può sbloccarti emotivamente, mettere un mattoncino per costruire una seconda parte di stagione importante. Il discorso può essere simile quello che abbiamo fatto per Romero, che infatti adesso sta dando segnali confortanti. In generale, sarà fondamentale scendere in campo a Lecce con la tensione agonistica alta, perché non ci si può permettere di scendere in campo senza motivazioni altissime. La mentalità è il vero margine di miglioramento della Lazio. Poi è chiaro che l’allenatore debba dare il suo contributo in tal senso, ma è anche vero che il grande giocatore lo vedi anche dalla mentalità che porta. Non è semplice trovare una squadra tecnicamente di alto livello e, al tempo stesso, con una mentalità forte e definita».