Brambati: «Sarri l’unico ad aver battuto l’Inter»

Massimo Brambati ha detto la sua sulla Lazio di Maurizio Sarri. Queste le parole del noto opinionista televisivo, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«A Sarri come voto do 6, perché è ancora in lotta par un obiettivo stagionale. E poi è arrivato in un posto dopo 5 anni di Inzaghi, con un parco giocatori che è praticamente lo stesso. Sarri poi è l’unico che ha battuto l’Inter».