Brambati: «Non credo che Sarri parli a vanvera»

Brambati ha parlato di quanto detto da Maurizio Sarri nel post partita. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Io non credo che Sarri si sia svegliato o stuzzicato da sviste arbitrali per dire cose così pesanti. Ha fatto riferimento non a un certo episodio di campo, bensì è andato oltre. Se ha detto una cosa del genere non credo che venga fuori senza avere del materiale in mano. Fa bene la Federazione a capire in maniera approfondita. A questo punto mi viene la curiosità per capire chi è coinvolto».