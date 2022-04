Brambati: «Per la Lazio sarà decisivo il calendario»

Brambati ha detto la sua sulle ambizioni che potrebbe avere la Lazio in questo finale di stagione. Queste le sue parole

Brambati ha detto la sua sulle ambizioni che potrebbe avere la Lazio in questo finale di stagione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«La Lazio incontrerà il Milan in queste ultime partite. Penso che il calendario possa essere decisivo. Non so se si può buttare un occhio sulla Juventus. Va detto però che per i bianconeri la sconfitta di ieri è pesante da un punto di vista psicologico».