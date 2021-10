Bonazzoli: «Duello Immobile-Vlahovic bellissimo. E sulla partita...»

Emiliano Bonazzoli ha parlato per il match program di Lazio-Fiorentina, toccando tanti argomenti, tra cui il duello Immobile-Vlahovic

LA SFIDA – «La Lazio ha perso malamente a Verona, offrendo una prova negativa sotto tutti i sensi. La Fiorentina invece viene da un buon 3-0, dove ha avuto in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine. Sono sicuramente due umori diversi, con la Lazio che cercherà di fare la partita per ritrovare la propria identità e dimostrare di essere una delle migliori squadre del campionato italiano, con calciatori importanti. I viola verranno a Roma con le proprie idee, visto che la squadra di Italiano sta bene e può contare su ottimi risultati recenti, sconfitta contro il Venezia a parte».

DUELLO A DISTANZA – «Sarà uno scontro tra due attaccanti fortissimi, semplicemente completi. Dipenderà però molto anche dalle rispettive squadre alle loro spalle, dall’approccio che avranno e da quante volte riusciranno a mandare Ciro e Dusan al tiro».

GOL ALLA LAZIO – «Sicuramente quello segnato con la maglia della Reggina, nell’1-1 del settembre 2004. Segnai di destro al volo a Peruzzi,

un’emozione fortissima in un grande stadio come l’Olimpico. Futuro? Fino allo scorso anno ero al Renate come collaboratore tecnico di Aimo Diana: un’esperienza importante, che mi ha permesso di conoscere da vicino il lavoro di un grande allenatore che saprà dire la sua in futuro. Ora sono fermo e mi aggiorno, in attesa di una chance».