Bonaventura avvisa la Lazio: «Siamo in un buon momento di forma»

Bonaventura, dopo il pareggio con il Bologna, ha pensato al match della sua Fiorentina contro la Lazio: le sue parole

Al termine del match contro il Bologna, Bonaventura ha analizzato il momento della Fiorentina, proiettandosi alla sfida contro la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali della società viola.

BUON MOMENTO – «Siamo in buona forma, fisicamente sul punto, lavoriamo sodo con l’allenatore. La mia esperienza è importante, gioco in questo campionato da molti anni e quello che succede a centrocampo è sempre più o meno lo stesso. Spero di poter aiutare la squadra e passare molti altri anni in Serie A. Ora ci concentriamo sulla prossima partita in casa contro la Lazio, sono sicuro che nel nostro stadio possiamo fare una buona prestazione».