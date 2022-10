Biglia: «Alla Lazio quattro anni bellissimi per me»

Luca Biglia, centrocampista ex Lazio, oggi al Basaksehir, è tornato a parlare della sua avventura con la maglia biancoceleste

Luca Biglia, centrocampista ex Lazio, oggi al Basaksehir, è tornato a parlare della sua avventura con la maglia biancoceleste. Queste le sue parole, dette nella conferenza stampa della vigilia del match tra la Fiorentina e i turchi:

«Alla Lazio ho passato quattro anni bellissimi e sono andato via in un modo che non mi è piaciuto. Ho fatto la mia scelta e sono contento di quello che ho fatto».