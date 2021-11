Bazzani: «L'assenza di Osimhen peserà, ma...»

L’ex Lazio Bazzani ha parlato della sfida tra Napoli e Lazio, soffermandosi sull’assenza di Osimhen per infortunio

L’ex Lazio Bazzani ha parlato della sfida tra Napoli e Lazio, soffermandosi sull’assenza di Osimhen per infortunio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«Senza Osimhen si dovranno trovare opzioni diverse e responsabilizzare altri giocatori, che non hanno giocato meno. È una tegola pesante ma una squadra che vuole vincere qualcosa non può piangersi addosso, anche perché Mertens e Petagna possono far bene. Giocare con la mascherina? È fastidioso ,ma io, per esempio, l’ho indossata nel 2004. Ora ovviamente spero che siano migliorate, perché, anche se mi sentivo protetto, è anche vero che qualche fastidio lo dava».