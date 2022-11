Bacci: «La Lazio gioca un grande calcio. Immobile è impressionante»

L’ex biancoceleste Bacci ha analizzato il momento della Lazio, soffermando sulla vittoria nel derby e sul suo passato

L’ex biancoceleste Bacci ha analizzato il momento della Lazio, soffermando sulla vittoria nel derby e sul suo passato. Queste le sue parole, riportate nel match programma della vigilia della sfida con il Monza.

LAZIO – «Sono molto contento per la vittoria nel derby, arrivata per di più senza Milinkovic e Immobile. I biancocelesti giocano un bel calcio e il lavoro di Sarri fa la differenza. La ciliegina sulla torta per me è sempre Ciro, un grande bomber e che in grado di segnare con una regolarità impressionante».

PASSATO – «Ho debuttato in Serie A in una grande squadra come la Lazio e circondato da campioni. Ho vissuto cinque anni bellissimi. La partita di Siviglia? La ricordo benissimo, fu un’emozione incredibile. Io entrai al posto di Gascoigne, che segnò il pareggio. Lui era un grande talento e allenarsi con lui era incredibile. Giocai contro Maradona, che tornava proprio in quella partita».