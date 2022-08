Azzi (Ceo Dazn): «Ci saranno subito due novità importanti»

Il Ceo di Dazn Azzi ha parlato delle novità che arriveranno nella prossima stagione di Serie A. Queste le sue parole

Il Ceo di Dazn Azzi ha parlato delle novità che arriveranno nella prossima stagione di Serie A. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Ci saranno due nuovi show. La programmazione inizierà il venerdì, in una sorta di assaggio del weekend della Serie A. E poi il sabato ci sarà il racconto degli ex giocatori. Queste due trasmissioni si aggiungeranno al Sunday Night Square e a Super Tele – Leggero come un pallone con Cattaneo e Pardo. Siamo pronti a una partnership con Google e Samsung. Il nostro obiettivo è rendere visione dello sport in live streaming ancora più accessibile».