Jony, l’allenatore dello Sporting Gijon: «Non è ancora al top»

L’allenatore dello Sporting Gijon Abelardo ha parlato delle condizioni dell’ex Lazio Jony. Queste le sue parole

L’allenatore dello Sporting Gijon Abelardo ha parlato delle condizioni dell’ex Lazio Jony. Queste le sue parole, riportate da El Desmarque:

«Deve andare avanti poco alla volta perché non è pronto per giocare novanta minuti. I tanti infortuni? Sembra un po’ la guerra del Vietnam». L’ex biancoceleste è comunque tornato in campo nell’ex sfida contro il Las Palmas.