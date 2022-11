Muriqi, Aguirre elogia il kosovaro: «Fino a che non lo vedi giocare...»

L’allenatore del Maiorca Aguirre è tornato a elogiare Muriqi. Queste le sue parole sull’attaccante ex Lazio

L’allenatore del Maiorca Aguirre è tornato a elogiare Muriqi. Queste le sue parole sull’attaccante ex Lazio, riportate da Mundo Deportivo:

«Muriqi? Si può dire che è tanto brutto tanto quanto gioca bene. Lo vedi e cambi idea. È un ragazzo di un metro e ottanta, un mostro. Se non lo vedi giocare, non puoi comprendere quanto sia bravo in campo. Inoltre, è affascinante».