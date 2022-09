Aduriz elogia Immobile: «Lui è il più forte in Italia»

L’ex attaccante, bandiera dell’Athletic Bilbao, Aduriz in una lunga intervista ha parlato anche di Ciro Immobile

L’ex attaccante, bandiera dell’Athletic Bilbao, Aduriz in una lunga intervista ha parlato anche di Ciro Immobile. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Cronache di spogliatoio:

«Negli anni ci sono state voci riguardo un mio trasferimento in Italia, ma niente di concreto. Anzi, vuoi sapere la verità? Giocare in Serie A non mi ha mai attirato per un semplice motivo: lì per un attaccante è tosta. Per una punta la vita è davvero dura. Il migliore? Ciro Immobile mi piace, segna almeno venti gol a campionato e non è facile. È la punta italiana più forte».