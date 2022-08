Adani: «Con Milinkovic e Luis Alberto serve un compromesso»

Adani ha fatto il punto di quanto accade in casa Lazio, soffermandosi in primis su Luis Alberto e Milinkovic

«Sulla Lazio bisogna partire da tre punti. Il primo è Milinkovic. Lotito ha detto ‘se non portano i soldi non va via’ e quindi voglio capire come rimane. Con Luis Alberto si è arrivati a un compromesso, soprattutto dopo l’avvio difficile dell’anno scorso. Adesso però bisogna capire come rimane. Voleva tornare in Spagna, ma è rimasto. Non si può vivere per ricostruire. Infine la Lazio ha preso due centrali e un mediano perché deve abbassare il tetto dei 58 gol subiti. È stato questo il problema della Lazio, che quando gioca in attacco lo fa bene. È stata una delle squadre più divertenti e anche il secondo attacco dietro l’Inter. Con 58 gol subiti però non si compete per i primi posti. Chi non va in Champions tra Napoli, Roma e Lazio è un fallimento? Chi resta fuori dalla Champions tra Napoli e Roma non ha raggiunto gli obiettivi, io la vedo così».