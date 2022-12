Acerbi: «Sarri troppo integralista. Sarei rimasto a vita, ma la società...»

Francesco Acerbi è tornato a parlare del suo addio alla Lazio, lanciando più di una frecciata alla società e a Sarri

Francesco Acerbi è tornato a parlare del suo addio alla Lazio, lanciando più di una frecciata alla società e a Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni del Corriere dello Sport.

SARRI – «Io sarei rimasto a vita e avrei firmato per altri 5 anni. Sono comunque stato io a decidere di andare via e l’ho comunicato a Sarri. Il rapporto con lui? Sono stato contentissimo del suo arrivo, perché è un bravissimo allenatore che pensa al calcio 24 ore su 24. Io però non mi sentivo adatto per fare quello che chiede lui a un centrale difensivo. Io volevo divertirmi e fare quello che mi piace, ossia anticipare l’avversario e leggere il gioco. Per lui però esiste solo il suo sistema: o fai così o fai così. Io comunque ho sempre dato tutto, senza mai risparmiarmi».

TIFOSI – «Sia io che i miei compagni davamo il massimo, ma facevamo fatica e ci fischiavano. Dopo il gol al Genoa, ho messo l’indice davanti alla bocca, facendo il gesto di stare zitti. Ho sbagliato e ho chiesto scusa. In quel momento però si è rotto qualcosa. Io ho un carattere focoso e non ho problemi a dire che nell’ultimo anno ho mangiato tanta m…. Ho fatto un errore, ma quello vale solo il %% rispetto a tutto quello che ho dovuto subire. Sono comunque orgoglioso di esser andato avanti per la mia strada, mettendoci la faccia. Altri si sarebbero tirati indieto molto prima».

SOCIETÀ – «Mi sarei aspettato di essere difeso. Un club può anche massacrarti in privato, ma in pubblico deve sempre e comunque proteggerti».