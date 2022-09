Viscidi: «In Italia bisogna cambiare metodo. E sulla Nazionale...»

Il coordinatore delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi ha fatto chiarezza sulla situazione che si sta vivendo in Italia

Il coordinatore delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi ha fatto chiarezza sulla situazione che si sta vivendo in Italia. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Dobbiamo chiederci con senso di autocritica se abbiamo un movimento calcistico troppo tattico che porta a dei risultati a scapito della crescita individuale. Soprattutto agli attaccanti li si richiama al gioco di squadra, sacrificando le proprie qualità di dribbling e tiro. Forse qualcosa dobbiamo rivedere nell’intero programma calcistico, a partire dai ragazzini di 6 anni in su. Stiamo affrontando il problema in Federazione. Pochi giovani? Va detto che c’è uno stacco enorme tra il campionato Primavera e la Serie A. Non sono pronti. le seconde squadre avrebbero potuto coprire quel buco.»