Sanderra: «Dobbiamo ancora crescere, ma ottima reazione»

L’allenatore della Lazio Primavera Sanderra ha analizzato la vittoria della squadra biancoceleste contro il Monopoli. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel.

PARTITA – «C’è stata una reazione positiva da parte dei ragazzi dopo Ascoli. L’approccio è stato giusto e siamo riusciti a esprimerci al meglio. Quando le cose vanno bene ci esaltiamo, ma quando invece si verificano degli episodi negativi a volte non c’è la reazione. I ragazzi non devono mai abbassare l’attenzione. Ancora siamo alle fondamenta, però questi tre punti rappresentano un’iniezione di fiducia. I valori ci sono, mancano ancora tante altre cose. Siamo ancora lontani dal calcio e dalla mentalità che voglio. Costruire una squadra in 30-40 giorni non è facile».

PERCORSO – «Non conoscevo questa realtà: ero reduce da esperienze all’estero e in Serie C. Oggi i giovani sono diversi rispetto a quelli che avevo avuto io negli anni scorsi ma certamente per me sarà un arricchimento. Il nemico più grande è rappresentato fa noi stessi. Dobbiamo ancora capire il modulo giusto per esprimerci al meglio. Siamo all’inizio del nostro percorso. Dobbiamo costruire solide basi sulle quali edificare tutto il resto».