Lazio, Diaconale operato d’urgenza dopo un malore

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è stato ricoverato ed operato d’urgenza dopo un malore

Arturo Diaconale ricoverato d’urgenza. È la notizia che ha destabilizzato l’ambiente della Lazio, due giorni fa. In queste ultime settimane, il portavoce biancoceleste è stato in prima per difendere il presidente Lotito, nella delicata questione legata alla ripresa, poi un malore ha reso necessario e tempestivo il ricovero e un’operazione.

La società, come riportato da Corrieredellosport.it, non ha ancora pubblicato bollettini ufficiali sul suo stato di salute.