Diabolik, i funerali si terranno in forma privata per “motivi di sicurezza”. Ma la sorella non ci sta: «Ricorrerò al Tar!»

Diabolik, il funerale in forma privata: la decisione del questore per «motivi di sicurezza»

AGGIORNAMENTO ORE 18.11 – Secondo quanto riporta iltempo.it, i funerali “in forma strettamente privata” di Fabrizio Piscitelli, si celebreranno alle 6 del mattino di martedì 13 settembre nella cappella del cimitero Flaminio, in via Flaminia, “con tutte le cautele atte ad assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini”. E’ quanto disposto dal questore di Roma Carmine Esposito. Una scelta dettata da “ragioni di ordine e sicurezza pubblica”. Una decisione contestata da Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio, che ha annunciato un ricorso al Tar contro il divieto della questura di Roma di celebrare i funerali in forma pubblica. “Sto scrivendo al Questore, al Prefetto, al Ministro dell’Interno – annuncia la donna – che mio fratello non si muove da lì ed avrà il funerale di cui è degno e che vogliono i suoi cari. Provvederò a fare ricorso al Tar e nell’attesa mio fratello ci guarderà in tutte le azioni di tutela per lui».

La data non è stata ancora comunicata(il giorno dovrebbe essere tra lunedì e martedì) ma i funerali di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, noto capo ultrà della Lazio, si terranno in forma privata senza la presenza di altre tifoserie. Come riferito da ilmessaggero.it, la decisione sarebbe stata presa dal questore di Roma Carmine Esposito per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Non filtrano ulteriori dettagli sul luogo in cui verranno celebrati i funerali, al momento l’ipotesi più concreta è la Basilica di San Giovanni Bosco a Cinecittà.