Dia Lazio, nella trattativa coinvolto anche un giovane della PRIMAVERA: le ULTIME

Dia Lazio, al fianco dell’arrivo dell’attaccante della Salernitana, trattativa a senso invertito per un primavera biancoceleste

L’arrivo di Boulaye Dia alla Lazio sarà anche agevolato da un’uscita in direzione opposta. Nella trattativa che dovrà portare l’attaccante della Salernitana in biancoceleste, c’è anche quella parallela che vede Diego Gonzalez in direzione Salerno.

Il paraguaiano della Primavera, come riportato dal Messaggero, si trasferirà alla Salernitana con la formula del prestito con diritto di riscatto: affare in chiusura imminente, visto che è legato all’arrivo di Dia.