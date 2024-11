Dia Lazio, l’attaccante è negativo alla malaria: quando può rientrare a Formello

Dia Lazio, i risultati degli esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Baroni ed a tutto l’ambiente biancoceleste

Boulaye Dia sta bene: come riportato da Il Messaggero, gli ultimi esami hanno rivelato come il giocatore non abbia mai contratto la malaria. L’attaccante della Lazio martedì alle 20 potrebbe addirittura scendere in campo con il Senegal.

Soltanto dopo quella partita Dia tornerà a Formello e si metterà a disposizione di Baroni per preparare il match del 24 novembre contro il Bologna.