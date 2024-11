Dia Lazio, l’attaccante corre verso il rientro: possibile maglia da titolare contro il Bologna

Dia Lazio, scongiurata la malaria l’attaccante è pronto a rimettersi a disposizione di mister Baroni per l’impegno contro il Bologna

Settimana complicata quella di Boulaye Dia: prima la diagnosi di malaria in Senegal, poi la smentita ed il rientro a Formello dove gli esami precauzionali da parte dello staff medico hanno confermato la negatività del giocatore.

Come riporta Il Corriere dello Sport, ora l’attaccante lavorerà a parte per migliorare la sua condizione fisica e per essere a disposizione per il match dell’Olimpico contro il Bologna. L’attaccante della Lazio potrebbe partire addirittura dal 1′, poiché Castellanos tornerà ad allenarsi soltanto venerdì in seguito al lungo viaggio intercontinentale con la sua Argentina.