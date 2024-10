Dia Lazio, l’attaccante punta la Juve: nel mirino ha quell’obiettivo. I dettagli

Dia Lazio, l’attaccante non ha mai segnato alla Juve. L’attaccante vuole sfatare il tabù

Come riporta il Corriere dello Sport, Dia non ha mai segnato alla Juve. I numeri lo vedono al pari di Thuram, Retegui e Vlahovic con 7 gol segnati considerando anche quelli in Coppa Italia con i granata prima che approdasse nella Capitale.

Il giocatore è indispensabile e la Lazio non può rinunciare a lui. Trascina Con lui in campo si sono raggiunte quattro vittorie consecutive e oggi spera di aggiungerne una quinta.