Dia Lazio, l’attaccante di Baroni deve prendersi la scena: la squadra ha bisogno dei suoi gol

Dia Lazio, l’attaccante biancoceleste dovrà essere decisivo nelle prossime partite per indirizzare al meglio la stagione della sua squadra

Con Castellanos out per almeno un mese, Baroni punta tutto su Boulaye Dia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, dovrà essere proprio l’attaccante senegalese a prendersi la squadra sulle spalle a forza di gol e giocate decisive, proprio come ha fatto nelle ultime partite.

Infatti, nelle ultime sei partite il trequartista della Lazio ha realizzato ben tre gol ed un assist, risultando spesso decisivo come contro il Napoli. Le prossime quattro trasferte saranno importantissime per il proseguo della stagione e Dia non può fallire.