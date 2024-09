Dia Lazio, la CARICA dell’attaccante: ora vuole RISCATTO. Il RETROSCENA: così ha subito CONVINTO Baroni

Dia Lazio, l’attaccante senegalese va in cerca di riscatto. Il retroscena: così ha convinto subito Baroni a puntare su di lui

C’è voluto un po’ per vederlo alla Lazio, ma alla fine Boulaye Dia è riuscito a conquistarsi il posto che voleva nell’attacco biancoceleste. Il senegalese vuole riscattare l’ultima annata negativa giocata a Salerno e non ha intenzione di mollare qui il colpo.

Come ricorda Il Messaggero, il giocatore ha subito convinto Baroni a puntare su di lui, con il tecnico che ora non può vederlo come alternativa a Castellanos, ma come suo complemento in un 4-2-3-1. Che giochi lui o il Taty da trequartista non fa differenza, ma all’ex granata non si può rinunciare.