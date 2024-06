Dia Lazio, trattativa in SALITA: c’è un grosso ostacolo, Lotito PRENDE tempo

Dia-Lazio, trattativa in salita: la diatriba legale con la Salernitana è ancora in corso. Lotito mette in standby l’affare

Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per Dia nel calciomercato Lazio ha subito una brusca frenata.

Può arrivare in prestito con obbligo di riscatto, il pagamento sarebbe posticipato di un anno. La frenata è dettata da precise motivazioni: la Salernitana ha in corso trattative per la cessione, la diatriba legale tra Dia e i granata è ancora in corso. Resta un’opzione pronta nel caso in cui si complicasse Noslin.