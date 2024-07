Dia Lazio, AUMENTA la concorrenza: una squadra di Serie A sulle tracce dell’attaccante. Le ultime sul futuro del senegalese

Come riportato da Il Mattino, il Milan si è inserito nella corsa per Boulaye Dia della Salernitana. L’acquisto di Morata non frena la società rossonera, che vuole regalare un altro attaccante al nuovo tecnico Paulo Fonseca.

Dunque, il calciomercato Lazio vede aumentare la concorrenza per Dia, dopo l’interesse già annunciato di Bologna e Girona. Il senegalese era stato molto vicino a vestire la maglia biancoceleste nelle scorse settimane, ma ora il suo futuro è più incerto che mai.