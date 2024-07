Dia Lazio, NON solo i biancocelesti: TUTTE le squadre interessate all’attaccante. Arriva l’interesse dall’estero

Come riportato da Il Mattino, il Girona è interessato all’acquisto di Boulaye Dia dalla Salernitana. Infatti, non c’è solo la Lazio sulle tracce dell’attaccante senegalese. Da segnalare, inoltre, come anche il Bologna abbia pensato al suo acquisto.

Dia, nelle scorse settimane, era stato molto vicino ad approdare in biancoceleste, trattativa poi lasciata in stand-by per concentrarsi su altri obiettivi. L’addio di Immobile, però, potrebbe riaprire l’affare e portare l’attaccante alla corte di mister Baroni.