Dia a Dazn: «Mi trovo in una squadra fantastica. Stasera l'obiettivo è vincere, ma se segno...»

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio–Cagliari, Boulaye Dia ha parlato del match dell’Olimpico e della sua astinenza dal gol:

PAROLE – «Mi trovo in una squadra fantastica, con giocatori forti. Siamo contenti di vincere le partite sia in casa che fuori. Stasera il primo obbiettivo è vincere, ma se posso aiutare con gol o assist è un bene per tutti».