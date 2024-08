Dia Lazio, AFFARE in dirittura d’arrivo per il dopo Immobile: CIFRE e DETTAGLI dell’operazione. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta il Corriere dello Sport, non è stata una negoziazione facile per l’affare Dia. Il nodo classico delle commissioni agli agenti, lo stipendio del calciatore. Ci sono stati dei tentennamenti. La Lazio ha compiuto un altro sforzo, Dia si è convinto. Dovrebbe firmare un quinquennale (scadenza 2029) con un ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi del club capitolino e alle sue prestazioni. Lo stipendio raddoppierà rispetto a quanto avrebbe percepito a Salerno.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’affare è fatto e confermato! Boulaye Dia alla Lazio dalla Salernitana in prestito (1M) con obbligo di acquisto (10M) Contratto fino al 2029 ( € 1,5M/anno + bonus).