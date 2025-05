Dia a DAZN: «Giocavamo fuori casa e volevamo iniziare subito con ferocia e cattiveria. Importante segnare subito»

Dia a DAZN: il commento del centravanti al triplice fischio della vittoria ottenuta sul campo dell’Empoli. Cos’ha detto l’attaccante ex Salernitana

Termina 0-1 la sfida di Serie A Empoli Lazio, match valido per la 35a giornata di campionato. I biancocelesti sono rimasti avanti per tutta la durata della gara e, a prendere parola dopo la vittoria, è stato il match winner Boulaye Dia il quale è rimasto molto soddisfatto dal risultato di questa partita. Le sue parole:

«Giocavamo fuori casa e volevamo iniziare subito con ferocia e cattiveria. Importante segnare subito per indirizzare la partita. Il Taty ha segnato dieci gol, io sono vicino a 9, bene per noi bene anche Zaccagni e Pedro a 8. Pedro è molto importante per noi, lo ha dimostrato in ogni partita. Abbiamo bisogno di lui sia quando inizia la gara che quando entra, fa sempre il meglio per la squadra.»