Di Marzio: «Rinnovo Inzaghi? C'è un velo di mistero...»

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato nel pre partita di Lazio-Parma a proposito del rinnovo di Simone Inzaghi

La Lazio si appresta a scendere in campo contro il Parma, per quella che sarà con ogni probabilità una partita da dentro o fuori. La Champions League è complicato, ma non impossibile, molto dipende dalle avversarie: ai biancocelesti potrebbe non bastare dare e ottenere il massimo. Un altro nodo da sciogliere riguarda la situazione contrattuale di Simone Inzaghi, con il rinnovo che tarda ad arrivare.

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla questione. Le sue parole: «Il rinnovo di Inzaghi è avvolto dal mistero. Sembrava tutto fatto, il contratto è pronto ma manca la firma. Non so se aspetteranno la fine del campionato per decidere».