Di Marzio – Lazio a lavoro per Zakharyan e Ricci: la situazione

Lazio, il giornalista ed esperto di mercato fa il punto sul calciomercato della Lazio analizzando in particolare il russo e il granata

Il calciomercato della Lazio è in continuo fermento, e il club sta lavorando affinchè Sarri possa avere la rosa adeguata per la stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste è concentrata sul centrocampo in modo particolare sul sostituto di Milinkovic-Savic.

Il giornalista spiega che l’erede designato per sostituire il sergente è Zakharyan attualmente in forza alla Dinamo Mosca. Il calciatore russo ha il contratto in scadenza nel 2024, e negli ultimi minuti ci sono stati contatti tra le due società che sembrerebbero essere vicine ad un intesa.

Per quanto riguarda Ricci, il granata piace molto a Lotito ma la trattativa con il Torino risulta essere ancora molto complessa.