Di Marzio: «Cavani improbabile, Fares vicino. Silva? Si è già comportato cosi…»

L’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio per fare il punto del mercato biancoceleste:

«Dopo Reina, che porta grande esperienza, arriveranno altri giocatori. La priorità è l’attacco, con Muriqi. Caicedo potrebbe partire, in tal caso la Lazio dovrebbe sostituirlo e Mayoral è ancora una pista calda. Cavani? Improbabile, guadagna troppo e altererebbe gli equilibri delle rosa: Immobile, capocannoniere e Scarpa d’oro, come prenderebbe una cosa simile?

Sulla fascia rimane forte il nome di Fares, il quale è vicino ai biancocelesti. Vicenda David Silva? Ha preferito una soluzione comoda, senza pressioni. Già in passata fece una cosa simile: quando andò al Manchester City aveva un accordo verbale con lo United, con le carte già pronte. Poi cambio idea».