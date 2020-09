Gianluca Di Marzio annuncia l’addio dell’angolano.

Bastos saluta la Lazio e vola in Turchia. Il difensore angolana conclude l’avventura alla Lazio e sbarca alla corte della squadra di Istanbul che giocherà la Champions il prossimo anno. Ecco le parole dell’esperto di mercato Di Marzio a SkySport.

Operazione in uscita per la Lazio, che a sorpresa questa sera ha trovato l’accordo per la cessione di Bastosai turchi del Basaksehir. Previsto con obbligo di riscatto fissato a due milioni di euro.