Di Marzio annuncia: «Milik è della Juventus a titolo definitivo»

Di Marzio, il giornalista su Twitter annuncia che il polacco è un giocatore della Juventus, l’ex Napoli era finito nel mirino della Lazio

Il futuro di Milik sarà ancora in Italia ma non alla Lazio, il polacco infatti tornerà a vestire la maglia della Juventus a titolo definitivo. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio con un post su Twitter, in cui spiega anche i dettagli della trattativa

PAROLE – Milik è della Juventus a titolo definitivo: 6M più 1 di bonus