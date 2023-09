Di Livio punge la Juve: «Ha sbagliato a cedere Rovella alla Lazio, ecco perchè»

Di Livio, l’ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando l’operazione di mercato che ha visto Rovella andare alla Lazio

Uno dei nuovi innesti della Lazio per il centrocampo è quello di Rovella. Ad esprimere il suo parere a riguardo è Angelo Di Livio che commenta l’operazione di mercato criticando la Juventus

PAROLE – Errore cedere Rovella? Per me poteva rimanere alla Juve, poi c’è solo Locatelli come vertice basso in questa rosa. Non è stato sostituito, perché con la sua cessione c’era bisogno di un altro giocatore con quelle caratteristiche