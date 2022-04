Di Gennaro sicuro: «La Fiorentina è la favorita per il quinto posto»

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta al quinto posto in Serie A. Le sue dichiarazioni

QUINTO POSTO – «In questo momento oltre la condizione fisica è fondamentale l’entusiasmo. La Fiorentina sta davvero bene, soprattutto grazie all’allenatore che sta facendo un grandissimo campionato. Non dimentichiamoci che ha venduto il numero nove più forte della Serie A a gennaio. La Fiorentina deve puntare insomma molto sul quinto posto, la vedo dura sperare nel quarto. L’Atalanta mi sembra abbia puntato tutto sull’impegno europeo. Secondo me la Fiorentina è la favorita anche se la Roma, anche grazie all’entusiasmo di Mourinho, non va assolutamente sottovalutata».