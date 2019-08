Sampdoria, Di Francesco: «La Lazio ha meritato la vittoria. Abbiamo commesso troppi errori»

Al termine del match perso con la Lazio ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco

Queste le parole di Di Francesco: «La Lazio ha meritato questa vittoria, ha fatto meglio di noi. Quando abbiamo fatto un po’ meglio, sono arrivati i due gol della Lazio. Mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta. Oggi abbiamo incontrato la squadra più scomoda che potevano incontrare in questo inizio di campionato. Peccato perché volevamo fare un inizio differente, ma siamo stati pochi attenti nei dettagli, cosa che invece la Lazio non ha fatto e sopratutto hanno approfittato dei nostri errori tecnici come passaggi e disimpegni. Dovevamo cercare meglio le ripartenze e l’attacco della profondità, ma eravamo prevedibili per i loro centrali. Nel loro ultimo gol c’è stata la grande giocata di Milinkovic, mentre sulle altre abbiamo commesso degli errori e la Lazio ha dei giocatori che non ti perdonano».