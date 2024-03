Di Francesco recrimina post Sassuolo: «Meritavamo di più. A questo punto non ho più una certezza»

L’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha parlato post Sassuolo: le dichiarazioni del prossimo avversario della Lazio

Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra Sassuolo e Frosinone. Le dichiarazioni del prossimo avversario in campionato della Lazio.

LE PAROLE – «La squadra ha creato, poi abbiamo preso gol al primo tiro. Il Sassuolo ha creato poco, mentre noi non abbiamo concretizzato la grande mole di gioco fatta. Meritavamo di più. A questo punto non so se siamo sulla strada giusta, forse avrei preferito giocare peggio ma portare a casa dei punti. Kaio Jorge? Non so cosa sia successo, di solito il rigorista è Soulé, ma di solito non si deve discutere e questo è un aspetto negativo. Se qualcuno voleva o ha tentato di battere è stato un errore ma ne parleremo».