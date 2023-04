Di Francesco: «La sconfitta con la Lazio mi costò il licenziamento»

L’ex tecnico della Roma si è lasciato andare in qualche indiscrezione sul suo passato in Italia

Nostalgia della panchina per Eusebio Di Francesco, che ai microfoni di Marca, si è raccontato apertamente parlando anche del suo periodo sulla panchina della Roma e di quel derby perso con la Lazio, causa scatenante che lo portò al licenziamento.

LE PAROLE- «Sono stato fortunato a vincere alcuni derby con la Lazio e la sconfitta nell’ultimo, insieme all’eliminazione con il Porto, ha portato al mio licenziamento. È stato un momento complicato: ho litigato con qualche giocatore, non dirò chi, in modo difficile. Moralmente non mi aiutava, non mi piaceva quello che stava succedendo»