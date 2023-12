Di Francesco a Sky: «Vogliamo sorprendere la Lazio e fare un ottimo risultato»

Di Francesco, il tecnico abruzzese ha parlato pochi minuti dalla sfida contro la Lazio suonando la carica per il suo Frosinone

A pochi minuti dalla sfida contro la Lazio, Di Francesco ai microfoni di Sky Sport si è espresso cosi riguardo la partita con idee molto chiare. Ecco cos ha detto l’ex tecnico del Verona

PAROLE – «Vedremo sta sera, adattiamo al meglio le caratteristiche dei nostri calciatori per sorprendere la Lazio. Non avere terzini ci porta a muoverci in maniera differente. Turati? Ci ha dato tanto, spero che oggi possa riprendere ciò che ha perso per strada. Il portiere è un ruolo differente, questa sera gli ho voluto dare ancora grande fiducia. Oggi noi partiamo dal presupposto di fare risultato, vogliamo fare la nostra partita»