Di Canio: «Milinkovic con il freno tirato per il Mondiale? È comprensibile»

Paolo Di Canio ha parlato della sconfitta della Lazio e di Milinkovic-Savic a Sky Sport.

PAROLE – «Freno tirato in vista del Mondiale? L’ho visto anche in altri campionati. Non è un comportamento perfetto ma l’avremmo fatto tutti, umanamente è comprensibile. Se gli atteggiamenti sono come Milinkovic-Savic come contro il Monza tra tacchi e tocchi, viene a mancare come giocatore e infatti pure oggi ha sbagliato abbastanza. Non c’è pressione, è lui che si allunga la palla».