Di Canio: «Inter e Milan fuori dalla Champions? Per la Lazio...»

Di Canio, l’ex attaccante della Lazio analizza la lotta Champions soffermandosi sulle due milanesi e il club biancoceleste

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato Paolo Di Canio il quale analizza la lotta Champions che vede protagonista la Lazio

LOTTA CHAMPIONS – Pensando anche al monte ingaggi della Lazio, sarebbe devastante, tecnicamente ed economicamente. Penso che solo la finale di Champions, anche senza vincerla, potrebbe dare un senso al mancato traguardo in campionato. Però conta troppo entrare nelle prime quattro, quindi mi viene da dire che, per assurdo, sarebbe meglio uscire ora dalla Champions per non fallire l’obiettivo minimo in Serie A