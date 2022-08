Di Canio contro Lukaku, Facchetti risponde: «In due stagioni ha segnato il doppio dei tuoi gol»

Gianfelice Facchetti ha risposto pubblicamente a Paolo Di Canio che a Sky aveva attaccato Romelu Lukaku

Dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa di Paolo Di Canio, che aveva definito Romelu Lukaku “devastante in alcuni aspetti ma incapace di fare la differenza nel calcio d’élite“, arriva la replica di Gianfelice Facchetti.

Il noto tifoso nerazzurro, figlio di Giacinto Facchetti, ha risposto su Instagram all’ex Lazio in maniera velenosa: «Quando ripeti a tutti che Lukaku fa la differenza solo in A ma nessuno ti fa notare che in due stagioni ha segnato il doppio dei tuoi gol in circa un decennio…».